За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 23 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (57); Лямбирском районе (14); Ельниковском, Дубенском районах (по 4); Рузаевском, Ковылкинском, Атяшевском районах (по 2); Чамзинском, Старошайговском, Ромодановском, Инсарском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 21 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет - 31 человек, самой маленькой 6 месяцев.

В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканском наркологическом диспансере умерла женщина, 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Осложнение – тотальная вирусная пневмония.

За период пандемии в республике выявлено 11 105 случаев коронавируса, 9 055 человек выздоровели, 65 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 3 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 014 человек на стационарном лечении;

- 1 512 человек под наблюдением дома.