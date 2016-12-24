В ходе выступления на сессии Госсобрания РМ врио Главы Мордовии Артём Здунов обратил особое внимание депутатов на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики.

«По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Фактически наши люди недополучают зарплату. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона. Важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию. Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия».