За рулем и с КАСКО
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
В ходе выступления на сессии Госсобрания РМ врио Главы Мордовии Артём Здунов обратил особое внимание депутатов на невысокие зарплаты на предприятиях и в организациях республики.
«По данным Федеральной налоговой службы, уровень зарплаты на наших предприятиях ниже среднероссийских показателей. Фактически наши люди недополучают зарплату. Нам предстоит это проанализировать и вместе с собственниками предприятий выйти на систему, когда средства будут работать на благо жителей республики. Потому что низкие доходы – одна из причин оттока людей из региона. Важно создать благоприятные условия для высококлассных специалистов, молодых людей, в том числе медиков, учителей, технологов, ветеринаров, для их возвращения в Мордовию. Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста молодых людей. Амбициозные, желающие проявить себя специалисты должны найти достойное место в органах власти и управления Республики Мордовия».
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
Ограбившие в Саранске кредитный кооператив «Народный капитал» казанские налетчики выслушали приговор
Памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве РМ в 2020 году» будет вручаться всем...
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
Чем запомнился республике Александр Филимонов
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом