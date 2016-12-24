За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 80 человек выписаны с выздоровлением

«Где Пермь, а где Саранск!»
Жители города жалуются на низкую температуру в квартирах
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (51); Лямбирском, Ардатовском районах (по 8); Зубово-Полянском районе (6); Рузаевском районе (4); Старошайговском, Ичалковском районах (по 3); Краснослободском районе (2); Ромодановском, Ельниковском, Инсарском, Ковылкинском районах (1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 23 человека старше 60 лет, самой пожилой из них 88 лет. Моложе 30 лет - 20 человек, самой маленькой 10 месяцев.
За период пандемии в республике выявлено 11016 случаев коронавируса, 9032 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 2 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 989 человек на стационарном лечении;
- 1 510 человек под наблюдением дома.
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