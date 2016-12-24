Представители ОНФ в Мордовии принимают участие во II Всероссийской конференции, посвященной вопросам питания в образовательных учреждени

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия принимают участие во II-й Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция», которая проходит в эти дни в г. Саранске. Среди участников: руководитель регионального Исполкома ОНФ Наталья Сайгачева, сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов и член регионального штаба Игорь Кабанов.

Выступая на дискуссионной площадке «Поглядим что едим», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия Олег Каштанов отметил, что для контроля за исполнением поручения Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по обеспечению младших школьников бесплатным горячим питанием с начала учебного 2020/2021 года была запущена специальная горячая линия.

«С того момента, как глава государства выступил с инициативой обеспечить всех школьников с 1 по 4 класс горячим питанием, нас, активистов ОНФ в Мордовии, заинтересовал вопрос будет ли республика готова к этому с начала учебного года.И уже скоро мы получили утвердительный ответ. Позиция руководства республики, поддержанная министерством образования, была однозначная: бесплатное горячее питание детишек начальной школы будет с первого сентября. На заседании регионального штаба ОНФ мы заслушали информацию министерства образования Мордовии идоговорились о том, что будем обеспечивать общественный контроль, обращать внимание,в первую очередь, на проблемные вопросы, а минобразование и администрации общеобразовательных школ будут оперативно на них реагировать», - сказал Каштанов.

Всего на «горячую линию» регионального министерства образованияМордовии за это время поступило 127 обращений. Были они и в региональный штаб ОНФ с просьбойразъяснить законодательство и нормативную базу, касающееся питания школьников. Задавались самые частые вопросы: сколько раз в день должны кормить детей - один или два? И если один, то будет это завтрак или обед? А с началом учебного года больше всего жалоб стало поступать на холодные блюда. Кроме того, обращения из Рузаевского лицея N4, Сузгарьевской школы Рузаевского района, Старошайговской школы, саранской городской школы N16 касались отсутствия бесплатного горячего питания. В ходе проверок общественников выяснилось, что в одних случаях речь шла об учениках средних и старших классов, не относящихся к льготным категориям, в других - о втором бесплатном питании.

Поскольку среди активистов ОНФ немало пап и мам школьников, они постоянно участвуют в родительском контроле качества питания, например, в саранской гимназия 12, школе 39, Рузаевской школе №5, где качество еды для учащихся, по мнению родителей, вполне устраивает.

«А для того, чтобы родители понимали, как правильно действовать в тех или иных случаях, мы проведем школу родительского контроля, куда будем приглашать как представителей родительских комитетов, так и обычных родителей и подробно рассматривать, что должно быть в меню, как можно осуществлять контроль, какие права есть у ребенка, что делать в каждом отдельном случае: если ребенок отравился, говорит, что еда невкусная, блюда подают холодными», – отметила в ходе работы дискуссионной площадки «Поглядим что едим» представитель родительского комитета средней школы № 17 Саранска Наталья Васенина.