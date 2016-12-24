МЕДИА.ОНФ: запускается новая площадка для отрытого диалога с журналистами и представителями медиасреды

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Общероссийский народный фронт запускает новый проект МЕДИА.ОНФ для постоянной коммуникации с журналистами и представителями медиасреды. В рамках проекта созданы медиаплатформа media.onf.ru, а также студия МЕДИА.ОНФ в Центральном исполкоме Общероссийского народного фронта в Москве (ул. Мосфильмовская, 40).
К участию в работе проекта МЕДИА.ОНФ приглашаем всех журналистов, блогеров, редакторов и руководителей региональных СМИ, глав региональных ассоциаций СМИ и других представителей медиасреды.
На площадке МЕДИА.ОНФ будут проходить обсуждения общественно значимых проблем, мастер-классы, вебинары, дискуссии и лекции с привлечением экспертов Общероссийского народного фронта, представителей федеральных и региональных органов власти, независимых экспертов и медиаперсон.
На медиаплатформе media.onf.ru ОНФ будут размещены результаты обработки обращений на прямую линию с Владимиром Путиным 2019 г. и опубликованы видеосюжеты, подготовленные лауреатами конкурса СМИ «Правда и справедливость», а также студентами факультетов журналистики вузов из всех регионов России.
3 декабря в 9:30мск на платформе нового медиаресурса пройдет первый вебинар об искусстве работы в социальных сетях, а также о фейках и связанных с ними рисках.
Опытные эксперты-практики по коммуникациям в блогосфере и специальные гости в формате открытой дискуссии расскажут о конкуренции за интернет-аудиторию, адаптации контента и прямых эфирах в Сети, о лидерах мнений и тонкостях работы с ними. Поговорим также о фейках: готовы ли мы к ним, как верифицировать их и не стать жертвой, что говорит о распространении фейков закон.
Выступления спикеров и гостей будут проходить на площадке новой студии МЕДИА.ОНФ в Москве. Трансляцию можно посмотреть на сайте проекта media.onf.ru в режиме реального времени. Продолжительность – не менее четырех часов.
Для участия в вебинаре до 09:00 мск 3 декабря 2020 г. необходимо пройти регистрацию на сайте: https://media.onf.ru/registratsiya/, заполнив электронную форму заявки.
По всем вопросам работы проекта МЕДИА.ОНФ можно обращаться на почту Pravdaispravedlivost@onf.ru с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, названия СМИ или адреса блога.
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