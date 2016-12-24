В России выросли цены на новое жилье. В Мордовии остались на прежнем уровне

Коронавирус и коллективы
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Рост цен на новостройки в России обусловлен целым комплексом факторов, а не только запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, заявил в ходе выступления в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин, - сообщает РИА Новости.
В качестве факторов, которые привели к подорожанию первичного жилья, зампред правительства назвал, в перваую очередь, переход жилищного строительства на расчет через эскроу-счета. Он отметил, что стоимость денег выросла на 2-12%, что легло в себестоимость строительства.
Хуснуллин также указал, что себестоимость квадратных метров увеличилась из-за ослабления курса рубля в последние месяцы, поскольку 8-10% себестоимости жилья эконом-класса и до 30-40% себестоимости жилья комфорт-класса приходится на импортные составляющие.
Кроме того, пандемия коронавируса разрушила некоторые сложившиеся производственные цепочки и увеличила сроки строительства, что тоже привело к росту расходов строителей.
Наконец чиновник подчеркнул, что в последнее время в России наблюдается большая проблема с трудовыми ресурсами. «Вымылось 1,5 миллиона мигрантов», - сообщил он и привел в пример одного из региональных застройщиков, который был вынужден поднять зарплату рабочих в этом году с 40 тысяч рублей до 89 тысяч рублей и все равно испытывает трудности с наймом сотрудников.
При этом Хуснуллин отметил, что далеко не во всех регионах России цены на новостройки выросли – в частности, в Мордовии, по его словам, они остались на прежнем уровне.
Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
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