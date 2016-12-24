За сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 76 человек выписаны с выздоровлением

Жители против
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (40); Торбеевском районе (7); Ковылкинском районе (6); Лямбирском районе (5); Инсарском, Большеберезниковском районах (по 4); Рузаевском, Краснослободском, Кадошкинском, Старошайговском районах (по 3); Атюрьевском районе (2); Теньгушевском, Темниковском, Чамзинском, Ичалковском, Зубово-Полянском, Ельниковском, Дубенском, Большеигнатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 28 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 80 лет. Моложе 30 лет - 19 человек, самому младшему 8 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 10927 случаев коронавируса, 8952 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 1 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 049 человек на стационарном лечении;
- 1 510 человек под наблюдением дома.
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
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