За неделю в Саранске проверили 102 объекта торговли и сферы обслуживания на предмет соблюдения антивирусных мер

На оперативном совещании в саранской мэрии в понедельник обсудили комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

За прошедшую неделю Управлением потребительского рынка и предпринимательства проверено 102 объекта торговли и сферы обслуживания. Кроме этого, совместно с представителями Министерства экономики и Роспотребнадзора проводился рейд в аптеках и сетевых магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Спар». По результатам рейда было составлено два акта за нарушение масочно-перчаточного режима и отсутствие социальной разметки. «Сотрудники районных администраций города проводили мониторинг рынков Саранска. За нарушение действующих профилактических мер составлен один акт на рынке «Заречный», - доложила директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина.

Во время посещения Центрального рынка Главе города продавец одной из торговых точек рассказала, что некоторые покупатели, которых отказываются обслуживать без средств индивидуальной защиты, устраивают скандалы и грозятся подать на торговую точку в суд. «Здесь каждый должен понять: все принимаемые профилактические мероприятия надо неукоснительно соблюдать не ради кого-нибудь, а ради своего здоровья и здоровья своих близких», - отметил Глава города.