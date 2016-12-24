Почта России приглашает жителей Мордовии принять участие в конкурсе новогодних писем в адрес сборной по футболу

Сборная России по футболу и официальный партнер команды Почта России объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной».

Футболисты и официальная почта российского футбола предлагают болельщикам написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки Сборной. Участники конкурса смогут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков Сборной.

Отправить письмо можно 3 способами:

- в бумажном виде – письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;

- в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru

Начиная с 8 декабря, игроки и легенды Сборной по вторникам будут выбирать 3 самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.

«Новый год – особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них», - отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.