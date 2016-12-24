За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 71 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (49); Лямбирском районе (12); Чамзинском районе (5); Ромодановском, Ардатовском районах (по 4); Рузаевском, Инсарском, Ельниковском районах (по 3); Ичалковском, Дубенском районах (по 2); Темниковском, Кочкуровском, Атяшевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 31 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет - 16 человек, самой младшей 9 лет.

В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1961 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь 3 ст., ожирение 4 ст.