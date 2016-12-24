Созданная в Мордовии патриотическая группа «Отвага и антитеррор» признана победителем Фестиваля социального медиаконтента 2020

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Созданная в Мордовии в социальной сети «ВКонтакте» патриотическая группа «Отвага и антитеррор» получила свое первое признание на всероссийском уровне. Она стала победителем Фестиваля социального медиаконтента 2020, организованного Минобрнауки России при информационной поддержке Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) и Центра изучения региональных угроз (Узбекистан).
В дирекцию Фестиваля поступило более 60 различных видов профилактического контента из разных точек Российской Федерации и стран СНГ. В этой связи определить победителя было непросто. Но по итогам экспертизы I место присуждено группе «Отвага и антитеррор».
Профилактический контент, созданный при непосредственном участии аппарата Антитеррористической комиссии Республики Мордовия, на Фестивале представляла председатель совета волонтеров АНО ИАЦ «Национальная безопасность и наука» Анна Комиссарова.
Высокой оценки, в частности, удостоены информационные материалы, посвященные патриотическим мероприятиям, организованным в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом на базе «СОШ № 27» г.о. Саранск. Именно здесь был отснят и видеоролик «Когда чужая боль становится своей», посвященный событиям в Беслане.
Второе место за видеоролики «Тик-ток против экстремизма» присуждено коллективу студентов Южного федерального университета.
Третье место у Д. Серикова из Перми за видеоролик «Старый друг».
Приз в спецноминации «За вклад в борьбу с терроризмом на пространстве Содружества Независимых Государств» за видеоролик «Мы против террора» присужден Татьяне Гмыриной из г. Инты Республики Коми.
Дипломы и призы победителям будут направлены организаторами в ближайшее время.
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