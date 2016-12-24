НКО Приволжья в 2020 году заняли первое место по объему финансирования проектов президентскими грантами

По результатам подведения итогов конкурсов президентских грантов в 2020 году НКО Приволжского федерального округа заняли первое место по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов России. В течение года общественные организации ПФО получили 1 миллиард 584 миллиона 80 тысяч рублей по итогам трех конкурсов президентских грантов - это почти в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Наибольшее количество победивших НКО – в Самарской области (объем финансирования 250 миллионов 400 тысяч), в Республике Татарстан (на сумму 223 миллиона 50 тысяч рублей), в Пермском крае и Нижегородской области (сумма финансирования почти 185 миллионов рублей).

Общий объем выделенных средств на поддержку грантов Главы государства в 2020 году составил 10 миллиардов 650 миллионов 240 тысяч рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2017 году.

По мнению Евгении Вербы, директора ассоциации НКО «Служение», координирующей работу сети ресурсных центров СО НКО ПФО, «НКО Приволжья регулярно входят в топ-100 лучших проектов. Растет и количество заявок, и качество реализуемых инициатив, и охват социально незащищенных категорий населения. Думаю, что этому во многом способствует сеть ресурсных организаций для НКО Приволжья. Сегодня 25 таких организаций, они работают во всех 14 субъектах округа».

Напомним, Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие в очередном конкурсе в 2021 году. На первый конкурс подано 10 063 проекта, в настоящее время проводится независимая экспертиза. Гранты будут выделены победителям на реализацию социальных, культурных, образовательных и других значимых некоммерческих проектов. Положение о конкурсе опубликовано в разделе «Конкурсы» на сайте фонда.