В республике принято решение о продления больничных листов для лиц старше 65 лет

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За минувшую неделю заболеваемость людей старше 65 лет составила в Мордовии 15,7% от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, можно констатировать, что ограничительные меры, введенные в республике для этой возрастной категории, дают необходимый эффект. Об этом на заседании Оперативного штаба, который вчера прошел в Саранске, заявила руководитель Роспотребнадзора в РМ Татьяна Харитонова.

Участники заседания обсудили необходимость продления больничных листов для лиц старше 65 лет. Срок их действия должен был закончиться 27 ноября. Артём Здунов поддержал инициативу продлить их действие ещё на две недели. При этом он подчеркнул: «Необходимо сделать это автоматически, чтобы людям не пришлось для этого куда-то ехать лично».

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