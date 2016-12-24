За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 66 человек выписаны с выздоровлением

Жительница Мордовии выиграла на «Поле Чудес» автомобиль
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
В федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Осложнение – двусторонняя вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз.
За период пандемии в Мордовии выявлен 10391 случай коронавируса, 8521 человек выздоровели, 61 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 25 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 073 человека на стационарном лечении;
- 1 481 человек под наблюдением дома.
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
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