За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 66 человек выписаны с выздоровлением

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В федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Осложнение – двусторонняя вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз.

За период пандемии в Мордовии выявлен 10391 случай коронавируса, 8521 человек выздоровели, 61 человек умер от коронавируса как основной причины. 

По данным на 25 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 073 человека на стационарном лечении;

- 1 481 человек под наблюдением дома.

 

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