Более 71 тысячи юных жителей Мордовии получат подарки к Новому году от руководителя республики

Накануне самого любимого в народе праздника более 71 тысячи детей республики получат сладкие подарки от временно исполняющего Главы Мордовии Артема Здунова.



Как рассказали в Министерстве социальной защиты РМ, сладкие новогодние подарки от врио Главы Мордовии получат дети в возрасте до 13 лет включительно. В сельской местности их вручат всем детям, в Саранске и Рузаевке подарки получат дети из социально незащищенных семей – малоимущих, многодетных, приемных семей, а также находящиеся под опекой сироты, дети из семей, где оба родителя являются инвалидами, и дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской станции.



Новогодние подарки также получат все дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, а также воспитанники интернатов и коррекционных школ. Кроме того, сладкие лакомства вручат детям студентов, аспирантов и магистрантов.