Активисты ОНФ в Мордовии добиваются устранения недочетов благоустройства двора многоквартирного дома в Старом Шайгово

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия обратились к властям Старошайговского муниципального района с просьбой обязать подрядчика устранить недочеты благоустройства двора многоквартирного дома № 17 на улице Рабочей в селе Старое Шайгово. В ходе мониторинга общественники выявили отсутствие ограждений на детской площадке, расположенной в непосредственной близости от дороги, а также ряд других недоработок.

Эксперты ОНФ успели до первого снега провести мониторинг благоустройства дворовых территорий в Старошайговском муниципальном районе.

Так, было выявлено, что при благоустройстве двора дома № 17 на улице Рабочей у первого подъезда сквозь новый асфальт уже в некоторых местах проросла трава, а на детской площадке отсутствуют ограждение и информационная табличка.

Активисты ОНФ отметили, что на дворовой территории проделана большая работа: положен новый асфальт, установлены и покрашены бордюры и скамейки. На небольшой по размеру детской площадке разместились новые качели, горка, песочница, турники и скамейки. Но, к сожалению, недоработки остались.

«Рядом с детской площадкой находится дорога, поэтому ограждение места для игр малышей позволит повысить уровень безопасности детей. Они не смогут самостоятельно покинуть территорию игровой площадки. Такие конструкции препятствуют проникновению на участок посторонних, закрывают доступ домашним или бродячим животным. Согласно современным требованиям, песочница должна прикрываться на ночь или на время, пока там нет детей. Это также предотвратит доступ бездомных животных», – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Мордовии Алексей Зюзин.

По словам заместителя главы Старошайговского муниципального района по социальным вопросам Натальи Жевлаковой, об обозначенных общественниками проблемах они знают.

«Глава администрации уже дал поручение поставить ограждение на новой детской площадке. Поскольку сейчас наступили холода, все работы будут проведены весной 2021 года, – заверила она. – Вопрос с крышкой для песочницы также решаем. Мы всегда на связи с подрядчиком и делаем все, чтобы сельчане остались довольны».

Активисты ОНФ в Республике Мордовия будут держать на контроле устранение выявленных недочетов.