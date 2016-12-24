Первая партия «Арепливира» для медицинских работников поступила в организации системы здравоохранения Мордовии

Группа компаний «ПРОМОМЕД», в которую входит саранский завод «Биохимик», продолжает всероссийскую программу «Арепливир» - врачам». Напомним, цель акции - создание в региональных медицинских центрах запасов препарата, предназначенного для бесплатного лечения врачей и медсестер, работающих в «красной зоне».

Сегодня первая партия «Арепливира» для медицинских работников поступила в организации системы здравоохранения РМ. Региональное министерство распределит лекарство по ковидным госпиталям региона и все медицинские работники, нуждающиеся в лечении, будут обеспечены необходимой терапией.

По словам заместителя министра здравоохранения республики Ольги Кшняйкиной, сегодня все врачи и медсестры, работники скорой помощи находятся «на передовой», спасая жизни наших граждан. «Работая круглосуточно в «красных зонах», они ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности. Мы благодарны компании «ПРОМОМЕД» за предоставленный противовирусный препарат. Для нашего региона это огромная помощь», - сказала она.

Руководство компании «ПРОМОМЕД» считает своим долгом поддержать врачей, находящихся в зоне особого риска. «Мы видим, видим какие усилия прилагаются нашими медицинскими работниками в борьбе с этой страшной инфекцией. Врачи должны быть надежно защищены и обеспечены одним из наиболее эффективных препаратов от COVID-19. Уверены, что «Арепливир» поможет справиться с этой болезнью», - отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

Программа «Арепливир» - врачам» является всероссийской благотворительной акцией. Компания «ПРОМОМЕД» уже оказала помощь медикам Москвы и Самарской области. В ближайшее время препарат будет отгружен в Пермскую, Свердловскую области, а также Амурский край.

Руководство компании находится на прямом контакте с региональными министерствами здравоохранения и при необходимости готовы предоставить лекарство всем медицинским работникам.