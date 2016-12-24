Первая партия «Арепливира» для медицинских работников поступила в организации системы здравоохранения Мордовии

Дать по соплам
В Администрации города нашли способ, как сделать батареи горячими в саранских квартирах
Группа компаний «ПРОМОМЕД», в которую входит саранский завод «Биохимик», продолжает всероссийскую программу «Арепливир» - врачам». Напомним, цель акции - создание в региональных медицинских центрах запасов препарата, предназначенного для бесплатного лечения врачей и медсестер, работающих в «красной зоне».
Сегодня первая партия «Арепливира» для медицинских работников поступила в организации системы здравоохранения РМ. Региональное министерство распределит лекарство по ковидным госпиталям региона и все медицинские работники, нуждающиеся в лечении, будут обеспечены необходимой терапией.
По словам заместителя министра здравоохранения республики Ольги Кшняйкиной, сегодня все врачи и медсестры, работники скорой помощи находятся «на передовой», спасая жизни наших граждан. «Работая круглосуточно в «красных зонах», они ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности. Мы благодарны компании «ПРОМОМЕД» за предоставленный противовирусный препарат. Для нашего региона это огромная помощь», - сказала она.
Руководство компании «ПРОМОМЕД» считает своим долгом поддержать врачей, находящихся в зоне особого риска. «Мы видим, видим какие усилия прилагаются нашими медицинскими работниками в борьбе с этой страшной инфекцией. Врачи должны быть надежно защищены и обеспечены одним из наиболее эффективных препаратов от COVID-19. Уверены, что «Арепливир» поможет справиться с этой болезнью», - отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.
Программа «Арепливир» - врачам» является всероссийской благотворительной акцией. Компания «ПРОМОМЕД» уже оказала помощь медикам Москвы и Самарской области. В ближайшее время препарат будет отгружен в Пермскую, Свердловскую области, а также Амурский край.
Руководство компании находится на прямом контакте с региональными министерствами здравоохранения и при необходимости готовы предоставить лекарство всем медицинским работникам.
В Администрации города нашли способ, как сделать батареи горячими в саранских квартирах
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики...
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...
Врио Главы РМ Артем Здунов наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»