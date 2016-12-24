За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 67 человек выписаны с выздоровлением

«Вирусная памятка» от Минздрава РМ
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (59); Зубово-Полянском районе (6); Лямбирском, Ельниковском районах (по 4); Рузаевском, Ромодановском районах (по 3); Ковылкинском, Инсарском районах (по 2); Темниковском, Старошайговском, Краснослободском, Кадошкинском, Дубенском, Большеберезниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 86 лет. Моложе 30 лет - 17 человек, самому младшему 8 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 11127 случаев коронавируса, 8314 человек выздоровели, 59 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 22 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 264 человека на стационарном лечении;
- 1 484 человека под наблюдением дома.
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест