За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 67 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (59); Зубово-Полянском районе (6); Лямбирском, Ельниковском районах (по 4); Рузаевском, Ромодановском районах (по 3); Ковылкинском, Инсарском районах (по 2); Темниковском, Старошайговском, Краснослободском, Кадошкинском, Дубенском, Большеберезниковском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 86 лет. Моложе 30 лет - 17 человек, самому младшему 8 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 11127 случаев коронавируса, 8314 человек выздоровели, 59 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 22 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 264 человека на стационарном лечении;

- 1 484 человека под наблюдением дома.

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