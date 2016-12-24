За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 75 человек выписаны с выздоровлением

Вина адвоката
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (51); Лямбирском районе (9); Рузаевском районе (6); Ковылкинском, Ичалковском районах (по 3); Ромодановском, Большеигнатовском, Ардатовском районах (по 2); Чамзинском, Торбеевском, Темниковском, Старошайговском, Кочкуровском, Кадошкинском, Инсарском, Зубово-Полянском, Атюрьевском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет - 9 человек, в том числе шестимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9952 случая коронавируса, 8182 человека выздоровели, 58 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 20 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 274 человека на стационарном лечении;
- 1 485 человек под наблюдением дома.
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест
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В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
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Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
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