За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 75 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (51); Лямбирском районе (9); Рузаевском районе (6); Ковылкинском, Ичалковском районах (по 3); Ромодановском, Большеигнатовском, Ардатовском районах (по 2); Чамзинском, Торбеевском, Темниковском, Старошайговском, Кочкуровском, Кадошкинском, Инсарском, Зубово-Полянском, Атюрьевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет - 9 человек, в том числе шестимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9952 случая коронавируса, 8182 человека выздоровели, 58 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 20 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 274 человека на стационарном лечении;

- 1 485 человек под наблюдением дома.