«Это огромная цифра»
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
Сегодня врио Главы Мордовии Артём Здунов познакомился с центром развития способностей у детей и молодежи «Мира». Он поздравил победительниц Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Агнессу Куприянову (гимназия №12) и Татьяну Бакову (школа №35), вручил им благодарственные письма.
«Мы ставим задачу перед правительством – обеспечивать условия для личностного роста молодых жителей республики», – отметил Артём Алексеевич.
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
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