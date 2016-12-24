Сегодня врио Главы Мордовии Артём Здунов познакомился с центром развития способностей у детей и молодежи «Мира». Он поздравил победительниц Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Агнессу Куприянову (гимназия №12) и Татьяну Бакову (школа №35), вручил им благодарственные письма.

«Мы ставим задачу перед правительством – обеспечивать условия для личностного роста молодых жителей республики», – отметил Артём Алексеевич.