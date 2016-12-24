За сутки в Мордовии выявлено 85 случаев коронавируса, 69 человек выписаны с выздоровлением

«Это цинизм, вызов!»
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (57); Рузаевском районе (9); Ковылкинском районе (5); Зубово-Полянском (4); Лямбирском (3); Дубенском, Ардатовском районах (по 2); Краснослободском, Чамзинском, Ичалковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 80 лет. Моложе 30 лет - 17 человек, в том числе пятимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9865 случаев коронавируса, 8107 человек выздоровели, 58 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 19 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 234 человека на стационарном лечении;
- 1 488 человек под наблюдением дома.
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