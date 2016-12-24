Всероссийская инклюзивная акция «Музейдлявсех» в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина

1 – 13 декабря 2020 г. проходит Всероссийская инклюзивная акция #МузейДляВсех», реализующаяся в рамках проекта «Инклюзивный музей» Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) и АНО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения» совместно с порталом Культура.РФ при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», Благотворительного фонда В.О. Потанина и с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, а также партнёров проекта.

Принимая участие в акции, Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина нацелен на решение главных задач проекта «Инклюзивный музей» – развитие доступной среды и расширение возможностей участия людей с ограниченными возможностями в музейных мероприятиях. Музей может и должен формировать комфортные условия для приобщения каждого желающего,вне зависимости от особенностей развития, к удивительному и прекрасному миру культуры и искусства.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и регионе, в этом году мероприятия в рамках акции «Музей для всех» в МРОКМ им. И.Д. Воронина пройдут в онлайн- и офлайн-форматах:

ОНЛАЙН-ПРОГРАММА:

3 декабря

«Мы вместе». Литературный триптих при участии серебряных волонтеров музея.

4 декабря

Дуэт «Не болит душа». Музыкальные зарисовки.

7 декабря, 12.00

«История одного экспоната. Чемодан-кровать». Видеосюжет с субтитрами.

ОФЛАЙН-ПРОГРАММА:

5,6 декабря, 14.00

«Диалоги от музее». Иммерсивнаяэкскурсия для людей с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц.

Акция «Музей для всех» проходит в официальных группах музея в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Instagram», а также в реальном пространстве музея в виде бесплатнойэкскурсии по экспозиции (максимальный состав экскурсионный группы – не более 15 человек). Желательна предварительная запись по телефону: 39-14-96.