Представление Артема Здунова, назначенного врио Главы Мордовии, состоится в Саранске в четверг, 19 ноября

Репортер

По информации РИА Новости, представление Артема Здунова, назначенного врио Главы Мордовии, состоится в Саранске в четверг, 19 ноября. «Представление Здунова состоится сегодня после обеда в Саранске», - сообщили агентству в полпредстве.

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