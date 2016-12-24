Изуверская месть
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По информации РИА Новости, представление Артема Здунова, назначенного врио Главы Мордовии, состоится в Саранске в четверг, 19 ноября. «Представление Здунова состоится сегодня после обеда в Саранске», - сообщили агентству в полпредстве.
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