За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 68 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (58); Лямбирском районе (8); Рузаевском районе (4); Ромодановском, Краснослободском, Ковылкинском районах (по 3); Зубово-Полянском, Ардатовском районах (по 2); Чамзинском, Теньгушевском, Ичалковском, Большеберезниковском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 87 лет. Моложе 30 лет - 9 человек, самому младшему 14 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9780 случаев коронавируса, 8038 человек выздоровели, 58 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 18 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 242 человека на стационарном лечении;

- 1 484 человека под наблюдением дома.

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