За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 68 человек выписаны с выздоровлением

«Общая статистика по теплу довольно тревожная»
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (58); Лямбирском районе (8); Рузаевском районе (4); Ромодановском, Краснослободском, Ковылкинском районах (по 3); Зубово-Полянском, Ардатовском районах (по 2); Чамзинском, Теньгушевском, Ичалковском, Большеберезниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 87 лет. Моложе 30 лет - 9 человек, самому младшему 14 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9780 случаев коронавируса, 8038 человек выздоровели, 58 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 18 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 242 человека на стационарном лечении;
- 1 484 человека под наблюдением дома.
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
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