Конкурс «Подарок для Деда Мороза» в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина

Коронавирус и коллективы
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Каждый год по традиции 18 ноября мы поздравляем с Днем рождения нашего волшебного, доброго, всеми любимого персонажа Деда Мороза.
В этом году музей снова принимает ваши подарки для Дедушки, которые непременно будут переданы ему лично в руки с соблюдением всех мер безопасности. Мы приглашаем вас поучаствовать в конкурсе «Подарок для Деда Мороза» и смастерить для него неповторимый, оригинальный, новогодний подарок. Тема для творческого задания в этом году – «Боремся с коронавирусом правильно». На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в свободной технике с элементами национального декора – мордовского, русского, татарского и т.д. Выбор материалов не ограничен, крепление деталей должно быть надежным. Размер работ – не более 50х50 см.
Прием работ с 18 ноября по 10 декабря 2020 года включительно.
Итоги конкурса будут подводиться по двум возрастным номинациям:
1. 7–10 лет (учащиеся 1–4 классов);
2. 10–14 лет (учащиеся 5–8 классов).
Отдельно будут оцениваться индивидуальные и коллективные работы.
Количество номинаций может быть увеличено в зависимости от количества работ в определенной технике.
Итак, подарок должен быть:
· новогодним;
· на тему борьбы с коронавирусом;
· с элементами национального декора.
Каждая работа снабжается этикеткой, в которой должна быть указана контактная информация.
Телефон для справок: 39-14-89, 39-14-96.
Режим работы музея: вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00.
Касса – до 17:30.
Понедельник – выходной.
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