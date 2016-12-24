Конкурс «Подарок для Деда Мороза» в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина

Каждый год по традиции 18 ноября мы поздравляем с Днем рождения нашего волшебного, доброго, всеми любимого персонажа Деда Мороза.

В этом году музей снова принимает ваши подарки для Дедушки, которые непременно будут переданы ему лично в руки с соблюдением всех мер безопасности. Мы приглашаем вас поучаствовать в конкурсе «Подарок для Деда Мороза» и смастерить для него неповторимый, оригинальный, новогодний подарок. Тема для творческого задания в этом году – «Боремся с коронавирусом правильно». На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в свободной технике с элементами национального декора – мордовского, русского, татарского и т.д. Выбор материалов не ограничен, крепление деталей должно быть надежным. Размер работ – не более 50х50 см.

Прием работ с 18 ноября по 10 декабря 2020 года включительно.

Итоги конкурса будут подводиться по двум возрастным номинациям:

1. 7–10 лет (учащиеся 1–4 классов);

2. 10–14 лет (учащиеся 5–8 классов).

Отдельно будут оцениваться индивидуальные и коллективные работы.

Количество номинаций может быть увеличено в зависимости от количества работ в определенной технике.

Итак, подарок должен быть:

· новогодним;

· на тему борьбы с коронавирусом;

· с элементами национального декора.

Каждая работа снабжается этикеткой, в которой должна быть указана контактная информация.

Телефон для справок: 39-14-89, 39-14-96.

Режим работы музея: вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00.

Касса – до 17:30.

Понедельник – выходной.