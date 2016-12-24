За сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением

Долги наши тяжкие…
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (59); Лямбирском, Большеигнатовском районах (по 5); Чамзинском районе (3); Старошайговском, Краснослободском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ардатовском районах (по 2); , Рузаевском, Кадошкинском, Ичалковском, Ельниковском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 30 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет - 20 человек, в том числе месячный ребёнок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9693 случая коронавируса, 7970 человек выздоровели, 57 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 17 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 233 человека на стационарном лечении;
- 1 482 человека под наблюдением дома.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
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