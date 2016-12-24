В Мордовии направлено в суд уголовное дело в отношении пассажира поезда, провозившего запрещенные вещества

Домашний арестант
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
Отделением дознания Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотическое средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
В конце сентября текущего года транспортными полицейскими в пассажирском поезде сообщением «Москва – Челябинск» был выявлен 35-летний житель города Саранска, у которого в ходе досмотра, в кармане джинсов, был обнаружен сверток с шестью бумажными марками, пропитанными, как было впоследствии установлено в ходе экспертизы, наркотическим средством ЛСД, массой 0,0018 грамма. Кроме того, в куртке пассажира правоохранители обнаружили девять капсул предположительно с сильнодействующим веществом, что было подтверждено результатами экспертизы, а именно прегабалином, общей массой 3,06 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел запрещенные вещества в городе Москва для личного употребления. Ранее он уже был судим за подобное преступление.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция, предусмотренная ч. 1 ст. 228 УК РФ, – лишение свободы на срок до трех лет.
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
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