В Мордовии начали бесплатно выдавать лекарства больным коронавирусом на амбулаторном лечении

Репортер

- Выдача лекарств началась еще в пятницу, 13 ноября, - сообщил в понедельник министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. - Больные начали получать противовирусные препараты, сегодня они получают антибактериальные препараты. В ближайшие дни ожидается поступление кроверазжижающих лекарств и гормонов. Все лекарства пацинты получают бесплатно, по назначению лечащего врача. Медикаменты приносят на дом больным.

Пациенты получают необходимые препараты от лечащего врача уже при клинической картине COVID-19, а не только при наличии положительного ПЦР-теста. В медучреждениях республики в настоящее время есть все основные лекарственные препараты. Для ковидных больных организована бесперебойная подача кислорода, пополняется резерв на случай увеличения потребностей в нем.

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