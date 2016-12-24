В Мордовии начали бесплатно выдавать лекарства больным коронавирусом на амбулаторном лечении

В Мордовии появилась еще одна площадь Тысячелетия
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
- Выдача лекарств началась еще в пятницу, 13 ноября, - сообщил в понедельник министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. - Больные начали получать противовирусные препараты, сегодня они получают антибактериальные препараты. В ближайшие дни ожидается поступление кроверазжижающих лекарств и гормонов. Все лекарства пацинты получают бесплатно, по назначению лечащего врача. Медикаменты приносят на дом больным.
Пациенты получают необходимые препараты от лечащего врача уже при клинической картине COVID-19, а не только при наличии положительного ПЦР-теста. В медучреждениях республики в настоящее время есть все основные лекарственные препараты. Для ковидных больных организована бесперебойная подача кислорода, пополняется резерв на случай увеличения потребностей в нем.
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
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