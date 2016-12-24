За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (61); Лямбирском районе (10); Ковылкинском районе (5); Ичалковском, Рузаевском, Чамзинском районах (по 2); Большеберезниковском, Дубенском, Зубово-Полянском, Инсарском, Кочкуровском, Краснослободском, Старошайговском, Теньгушевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет - 19 человек, самому младшему 10 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9428 случаев коронавируса, 7777 человек выздоровели, 56 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 14 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 129 человек на стационарном лечении;

- 1 329 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

Откройте, полиция!

К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики

За рулем и с КАСКО

РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах

Жители против

Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан

Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу