За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (61); Лямбирском районе (10); Ковылкинском районе (5); Ичалковском, Рузаевском, Чамзинском районах (по 2); Большеберезниковском, Дубенском, Зубово-Полянском, Инсарском, Кочкуровском, Краснослободском, Старошайговском, Теньгушевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет - 19 человек, самому младшему 10 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9428 случаев коронавируса, 7777 человек выздоровели, 56 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 14 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 129 человек на стационарном лечении;

- 1 329 человек под наблюдением дома.