За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением

Жительница Мордовии выиграла на «Поле Чудес» автомобиль
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (61); Лямбирском районе (10); Ковылкинском районе (5); Ичалковском, Рузаевском, Чамзинском районах (по 2); Большеберезниковском, Дубенском, Зубово-Полянском, Инсарском, Кочкуровском, Краснослободском, Старошайговском, Теньгушевском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет - 19 человек, самому младшему 10 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9428 случаев коронавируса, 7777 человек выздоровели, 56 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 14 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 129 человек на стационарном лечении;
- 1 329 человек под наблюдением дома.
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
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