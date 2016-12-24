За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 66 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (47); Ардатовском районе (8); Ковылкинском районе (6); Рузаевском районе (5); Ромодановском районе (4); Зубово-Полянском, Теньгушевском, Чамзинском районах (по 3); Большеберезниковском, Ичалковском, Лямбирском районах (по 2); Дубенском, Краснослободском, Старошайговском, Торбеевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 77 лет. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе двухлетний ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9338 случаев коронавируса, 7712 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 13 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 172 человека на стационарном лечении;

- 1 273 человека под наблюдением дома.