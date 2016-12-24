За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 64 человека выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (75); Лямбирском районе (6); Ковылкинском районе (2); Старошайговском, Рузаевском, Ромодановском, Краснослободском, Ельниковском, Ардатовском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 8 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 68 лет. Моложе 30 лет - 21 человек, в том числе годовалый ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9249 случаев коронавируса, 7646 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 12 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 169 человек на стационарном лечении;

- 1 221 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Исчез со всех социальных «радаров»

Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин

Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

«Они же людей возят!»

Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Движение без опасности

В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

Домашний арестант

Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу