За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 64 человека выписаны с выздоровлением

Движение по фазе
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (75); Лямбирском районе (6); Ковылкинском районе (2); Старошайговском, Рузаевском, Ромодановском, Краснослободском, Ельниковском, Ардатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 8 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 68 лет. Моложе 30 лет - 21 человек, в том числе годовалый ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9249 случаев коронавируса, 7646 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 12 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 169 человек на стационарном лечении;
- 1 221 человек под наблюдением дома.
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
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