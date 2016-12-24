За сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 64 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (75); Лямбирском районе (6); Ковылкинском районе (2); Старошайговском, Рузаевском, Ромодановском, Краснослободском, Ельниковском, Ардатовском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 8 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 68 лет. Моложе 30 лет - 21 человек, в том числе годовалый ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9249 случаев коронавируса, 7646 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 12 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 169 человек на стационарном лечении;

- 1 221 человек под наблюдением дома.