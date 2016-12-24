Глава Мордовии Владимир Волков встретился с начальником территориального управления Росгвардии Андреем Каринкиным

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Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником Управления Росгвардии по Республике Мордовия Андреем Каринкиным. Обсуждались вопросы взаимодействия органов государственной власти региона и силового ведомства по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
Полковник полиции Андрей Каринкин рассказал Главе республики о результатах служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии, дислоцирующихся на территории региона. Было отмечено, что оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой правоохранительными органами.
Подразделениями специального назначения Росгвардии отработано 180 заданий вместе с органами внутренних дел. Активная работа проводится по изъятию оружия из незаконного оборота. В рамках профилактической акции «Оружие 2020» гражданами на возмездной основе сданы 22 единицы незаконно хранящегося оружия и боеприпасы.
Подразделением вневедомственной охраны за прошедший период пресечено 213 уголовно наказуемых правонарушений. Задержано 24 гражданина, находящихся в розыске. Передано в территориальные отделы МВД России на районном уровне 3520 граждан, совершивших административные правонарушения.
Также обсуждены вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.
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