За сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 60 человек выписаны с выздоровлением

«На весах здоровье каждого»
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (59); Ардатовском районе (13); Рузаевском районе (4); Ковылкинском районе (3); Большеигнатовском, Большеберезниковском, Атяшевском районах (по 2); Теньгушевском, Лямбирском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 86 лет. Моложе 30 лет - 19 человек, в том числе восьмимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 9160 случаев коронавируса, 7582 человека выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 11 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 167 человек на стационарном лечении;
- 1 180 человек под наблюдением дома.
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