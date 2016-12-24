В Мордовии детям до 15 лет запретили находиться в торговых центрах без родителей

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Соответствующие изменения в Указ Главы РМ внесены на основании предложений Управления Роспотребнадзора по РМ.
- Граждане обязаны носить маски во всех местах массового пребывания людей. Рекомендательный характер ношения масок сейчас сохраняется только для прогулок по улицам, паркам и скверам.
- Детям до 15 лет запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей или иных законных представителей.
Пояснения Роспотребнадзора по РМ
Данные ограничения вносятся в соответствии со ст.ст. 10, 11, ч.ч.1,3 ст. 29, п.8 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.4 р.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ N 31 от 16.10.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения (COVID-19) в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», в целях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ N 31 от 16.10.2020 рекомендовано высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания, снижение рисков распространения COVID-19.
Указанным Постановлением предусмотрена обязанность лиц, находящихся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.
При этом следует учитывать, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться значительное количество человек. Например, это требование относится к зрителям и всему обслуживающему персоналу любых спортивных мероприятий, вне зависимости, проходят ли они на открытом воздухе или в помещениях, ко всем лицам, находящимся на территориях торговых центров, а не только расположенных внутри их магазинов.
Во многих регионах страны уже действует запрет на посещение торговых центров и других мест массового пребывания детьми и подростками без сопровождения родителей. Он мотивирован прежде всего тем, что группы подростков скапливаются на территориях фуд-кортов и иных площадок внутри торговых центров, не соблюдая там никакого дистанцирования, разобщенности, масочного режима и других мероприятий, направленных на разрыв «механизма передачи инфекции», чем создают угрозу быстрого распространения новой коронавирусной инфекции.
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