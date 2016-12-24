За сутки в Мордовии выявлено 85 случаев коронавируса, 58 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (58); Большеигнатовском районе (7); Ичалковском районе (5); Лямбирском районе (4); Рузаевском районе (3); Ардатовском районе (2); Атюрьевском, Большеберезниковском, Дубенском, Инсарском, Кочкуровском, Чамзинском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru раз

Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 86 лет. Моложе 30 лет - 10 человек, самой младшей 10 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 9073 случая коронавируса, 7522 человека выздоровели, 54 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 10 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 149 человек на стационарном лечении;

- 1 180 человек под наблюдением дома.