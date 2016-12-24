Глава Мордовии Владимир Волков поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10 ноября в Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Мероприятие было организовано с учетом действующих санитарно-эпидемических требований: участники использовали маски и перчатки, соблюдали социальную дистанцию, а накануне сделали тест на коронавирусную инфекцию.

Поздравляя правоохранителей с профессиональным праздником, Глава республики отметил, что оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой. Уровень преступности уже несколько лет является одним из самых низких в стране. Причем высоких результатов оперативной деятельности удается достигать на фоне глобальных вызовов, в условиях постоянно меняющейся криминальной среды и нарастающих угроз общественной безопасности.

«В этом году новым вызовом для всех нас стала пандемия коронавируса. Сотрудникам полиции пришлось выполнять множество нестандартных для себя задач. Но со всеми они справились очень достойно. Органам внутренних дел принадлежит большая роль в наведении общественного порядка, профилактической и разъяснительной работе с населением, - сказал Владимир Волков. - Поэтому сегодня я хотел бы поблагодарить вас за слаженные действия в рамках нашей общей борьбы с коронавирусной инфекцией. Безусловно, эту работу нужно последовательно продолжать. Уделить особое внимание проведению рейдов по контролю за соблюдением санитарных требований на объектах потребительского рынка, сферы услуг, торговли, питания, а также в такси и общественном транспорте. Главная цель этой работы – здоровье и безопасность жителей республики».

Глава республики отметил, что положительной динамики удалось добиться по многим направлениям. Уменьшилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж и грабежей. Значительно сократилось количество преступлений в общественных местах и на улицах. Удалось сократить показатели несовершеннолетней преступности, снизить количество преступлений в состоянии наркотического опьянения.

Значительные усилия сотрудники полиции предпринимают в борьбе с коррупцией, в раскрытии экономических и налоговых преступлений. Важнейшее направление – обеспечение целевого использования средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

«Все последние годы вместе с полицией, с правоохранительным блоком в целом мы ведем последовательную работу по зачистке от криминала, от теневых и коррупционных схем ключевых отраслей нашей экономики, сфер производства и строительства, кредитно-финансовой системы, жилищно-коммунального хозяйства, - сказал Владимир Волков. - Не должен ослабевать контроль и по другим направлениям: в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, нелегальным оборотом наркотиков и алкогольной продукции, в вопросах миграции и информационной безопасности. Ряд совместных действий нам необходимо предпринять для стабилизации ситуации на наших дорогах. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» реализуется большое количество мероприятий по снижению загруженности дорожной сети и количества аварийно-опасных участков (так, за 2 года в республике ликвидировано 5 мест концентрации ДТП). Эта работа будет продолжена».

Владимир Волков сердечно поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и ветеранов за профессиональную службу, пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин выразил благодарность органам исполнительной и законодательной власти республики, коллегам по правоохранительному блоку за эффективное взаимодействие.

«За последние годы министерство сделало очень серьезный шаг вперед, мы продолжим эту работу, наш коллектив готов к выполнению любых возложенных на него задач», - сказал министр.

Сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в торжественной обстановке были вручены заслуженные награды и присвоены очередные специальные звания.