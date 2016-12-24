Республика Мордовия вошла в число победителей Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»

В МИА «Россия сегодня» прошло подведение итогов Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», инициированной Ассоциацией выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Одним из лучших признано онлайн-занятие о Республике Мордовия.

Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса. Трансляция онлайн-занятий проходила в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте www.vk.com/m_s_m_r.

Онлайн-занятие о Мордовии провела ректор Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова. На пресс-конференции Марина Антонова рассказала о ценности материалов проекта в образовательной среде: «Мы, как педагогический университет, изучили весь материал экспедиции и планируем его использовать в образовательном процессе. Созданные в рамках проекта треки о каждом регионе России можно смотреть с детьми и их родителями, со школьниками, со студентами организаций среднего профессионального и высшего образования. Проект выполняет не только образовательную функцию, но и способствует воспитанию патриотизма, духовно-нравственному развитию, раскрытию творческого и созидательного потенциала молодежи».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал: «Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия была общедоступной, проходила с 24 сентября по 1 ноября и объединила более 200 тысяч участников из всех без исключения регионов России. Свои авторские онлайн-уроки провели молодые историки, педагоги-новаторы, специалисты сферы государственной национальной политики, отобранные на основе Конкурса-смотра материалов лекций. Большая часть лекторов – педагоги. Важно, что сегодня учителя не ограничиваются проведением занятий в рамках классической образовательной программы, а ищут пути дополнительного развития школьников и студентов».

Руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала о том, как зародилась идея проекта: «Еще год назад выпускники конкурса «Моя страна – моя Россия» разработали проект Педагогической экспедиции, чтобы в живом формате проехать от Дальнего Востока до Крыма и посетить удаленные сельские школы с лекциями от молодых ученых, успешных предпринимателей и педагогов-новаторов. Нынешний год внес коррективы в наши планы, и проект обрел онлайн-формат, чему сегодня мы, однозначно, рады. Уже на этапе конкурсного отбора материалов лекций мы увидели большой интерес, потребность жителей страны делиться не только историко-культурным наследием малой Родины, но и авторским педагогическим опытом. На конкурс было подано 1190 заявок – уникальных методических практик от жителей России, в большей части педагогов, на междисциплинарном стыке рассказывающих об особенностях нашей страны. По итогам проекта, благодаря взаимодействию членов Ассоциации выпускников конкурса и наших лекторов, сформировалась уникальная образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России».

Лариса Пастухова также добавила, что среди лекторов проекта были выделены авторы лучших онлайн-занятий, которые будут отмечены благодарственными письмами специальными призами от Российского исторического общества и памятными призами Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия».