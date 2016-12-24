За сутки в Мордовии выявлено 84 случая коронавируса, 57 человек выписаны с выздоровлением

Откройте, полиция!
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (47); Рузаевском районе (16); Ковылкинском районе (6); Чамзинском районе (3); Инсарском, Зубово-Полянском Атяшевском районах (по 2); Торбеевском, Темниковском, Ичалковском, Большеигнатовском, Большеберезниковском, Ардатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 19 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 92 года. Моложе 30 лет - 25 человек, в том числе двое четырехлетних детей.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8988 случаев коронавируса, 7464 человека выздоровели, 54 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 9 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 176 человек на стационарном лечении;
- 1 168 человек под наблюдением дома.
В федеральной статистике получил отражение один из летальных случаев в республике в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось о гибели врача Ичалковской центральной районной больницы Владимира Владимировича Леушкина (1960 г.р.). Данный летальный случай учтён после окончательного гистологического подтверждения диагноза «новая коронавирусная инфекция».
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
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