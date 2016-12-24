В рамках национального проекта «Образование» в Большеигнатовской школе реализуется федеральный проект «Современная цифровая образовате

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В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
В рамках реализации национального проекта «Образование» в МБОУ «Большеигнатовская СОШ» был поставлен современный интерактивный комплекс с вычислительным блоком.
С 1 сентября 2020 года он используется на уроках в кабинетах биологии и информатики. В комплексах установлено образовательное программное обеспечение, которое используется для проведения уроков. Интерактивный комплекс также используется для проверки знаний, проведения тестов, самостоятельных и контрольных работ. Разумеется, комплекс подключен к высокоскоростному Интернету.
Как отмечают в образовательном учреждении, цифровая образовательная среда позволяет усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий, а также предоставляет ученикам возможность использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и другие современные технологии.
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