За сутки в Мордовии выявлено 79 случаев коронавируса, 58 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (54); Ковылкинском районе (4); Чамзинском, Рузаевском, Атяшевском районах (по 3); Темниковском, Старошайговском, Лямбирском, Ичалковском, Дубенском районах (по 2); Большеберезниковском, Атюрьевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 33 человека старше 60 лет, самому пожилому из них 84 года. Моложе 30 лет - 9 человек, самому юному 15 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8904 случая коронавируса, 7407 человек выздоровели, 53 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 8 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 092 человека на стационарном лечении;

- 1 172 человека под наблюдением дома.