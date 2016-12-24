За сутки в Мордовии выявлено 77 случаев коронавируса, 55 человек выписаны с выздоровлением

«На весах здоровье каждого»
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Рузаевском, Лямбирском районах (по 6); Кочкуровском районе (3); Ковылкинском, Дубенском районах (по 2); Теньгушевском, Инсарском, Ардатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 28 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 95 лет. Моложе 30 лет - 15 человек, самому младшему 5 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8825 случаев коронавируса, 7349 человек выздоровели, 53 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 7 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 986 человек на стационарном лечении;
- 1 176 человек под наблюдением дома.
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