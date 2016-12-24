За сутки в Мордовии выявлено 75 случаев коронавируса, 54 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Ковылкинском районе (5); Лямбирском, Ичалковском районах (по 3); Кочкуровском, Большеберезниковском районах (по 2); Торбеевском, Темниковском, Рузаевском, Ельниковском, Ардатовском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 16 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 78 лет. Моложе 30 лет - 16 человек, в том числе новорожденный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8748 случаев коронавируса, 7294 человека выздоровели, 53 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 6 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 017 человек на стационарном лечении;

- 1 179 человек под наблюдением дома.