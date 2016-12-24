За сутки в Мордовии выявлено 70 случаев коронавируса, 48 человек выписаны с выздоровлением

Долги наши тяжкие…
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Ковылкинском районе (3); Большеберезниковском, Кочкуровском, Лямбирском, Темниковском районах (по 2); Атяшевском, Кадошкинском, Ромодановском, Рузаевском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 85 лет. Моложе 30 лет - 14 человек, самому младшему 7 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8600 случаев коронавируса, 7191 человек выздоровел, 52 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 4 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 887 человек на стационарном лечении;
- 1 183 человека под наблюдением дома.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
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