За сутки в Мордовии выявлено 70 случаев коронавируса, 48 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Ковылкинском районе (3); Большеберезниковском, Кочкуровском, Лямбирском, Темниковском районах (по 2); Атяшевском, Кадошкинском, Ромодановском, Рузаевском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 25 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 85 лет. Моложе 30 лет - 14 человек, самому младшему 7 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8600 случаев коронавируса, 7191 человек выздоровел, 52 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 4 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 887 человек на стационарном лечении;

- 1 183 человека под наблюдением дома.