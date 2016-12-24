В 2020 году по программе «Агростартап» предоставлено 24 гранта на общую сумму почти 70 миллионов рублей

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Ключевые цели проекта - увеличение количества людей, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Мордовии, создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпотребкооперативов.

В 2020 году по программе «Агростартап» предоставлено 24 гранта на общую сумму почти 70 млн руб. За два года действия программы больше всех грантов получено представителями Ичалковского и Лямбирского районов - по 6. По 5 человек выиграли гранты в Кочкуровском и Теньгушевском районах, 4 агростартапера - из Большеберезниковского района.

Более 10 млн руб. в этом году направлено на возмещение затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива, и на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением сельхозтехники. Трем сельскохозяйственным потребкооперативам предоставлены субсидии.

Развивается Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров РМ, созданный в 2019 году на базе Центра практического обучения специалистов сельского хозяйства Мордовии. Его задача - обеспечение условий для развития и повышения эффективности сельхозтоваропроизводителей - субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в формировании валового регионального продукта.

Всего в этом году запланировано вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства 283 человека.