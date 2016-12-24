За сутки в Мордовии выявлено 69 случаев коронавируса, 60 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (54); Лямбирском районе (6); Рузаевском районе (2); Чамзинском, Теньгушевском, Старошайговском, Кочкуровском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, Дубенском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 30 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 88 лет. Моложе 30 лет - 9 человек, самому маленькому 8 месяцев.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8392 случая коронавируса, 7028 человек выздоровели, 51 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 1 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 857 человек на стационарном лечении;

- 1 187 человек под наблюдением дома.