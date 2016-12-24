За сутки в Мордовии выявлено 67 случаев коронавируса, 60 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (50); Рузаевском районе (5); Краснослободском районе (3); Ичалковском, Ковылкинском районах (по 2); Атяшевском, Ардатовском, Большеберезниковском, Торбеевском, Чамзинском районах (1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 8 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе пятимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8254 случая коронавируса, 6904 человека выздоровели, 51 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 30 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 808 человек на стационарном лечении;

- 1 181 человек под наблюдением дома.