За сутки в Мордовии выявлено 67 случаев коронавируса, 60 человек выписаны с выздоровлением

«Мы видим, что обстановка осложняется»
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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (50); Рузаевском районе (5); Краснослободском районе (3); Ичалковском, Ковылкинском районах (по 2); Атяшевском, Ардатовском, Большеберезниковском, Торбеевском, Чамзинском районах (1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 8 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе пятимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8254 случая коронавируса, 6904 человека выздоровели, 51 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 30 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 808 человек на стационарном лечении;
- 1 181 человек под наблюдением дома.
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