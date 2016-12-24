За сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 64 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (50); Лямбирском районе (5); Ковылкинском районе (4); Кочкуровском районе (3); Ичалковском районе (2); Темниковском, Ельниковском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 12 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 76 лет. Моложе 30 лет - 15 человек, самому маленькому 4 месяца.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8187 случаев коронавируса, 6844 человека выздоровели, 51 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 29 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 773 человека на стационарном лечении;

- 1 170 человек под наблюдением дома.