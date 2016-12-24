Активисты ОНФ в Мордовии в ходе мониторинга выявили повреждения изоляции теплотрасс в пяти населенных пунктах

В рамках акции «С теплом – труба» активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия проверили состояние трубопроводов в Саранске, Чамзинском и Лямбирском муниципальных районах. В пяти населенных пунктах были выявлены нарушения или отсутствие изоляции на трубах теплотрасс. По итогам мониторинга общественники призвали власти муниципалитетов в оперативном порядке привести теплотрассы в нормативное состояние до наступления холодов.

В ходе рейда активисты ОНФ выявили, что на многих участках теплотрасс изоляция сильно изношена или полностью отсутствует. Подобные проблемы имеются в районе многоквартирных домов №№ 8,9 на улице Терешковой в поселке Чамзинка. Около домов №21 и № 23 на улице Нижняя часть участка трубопровода полностью обновлена, однако до сих пор на ней отсутствует изоляционный материал, не смотря на то, что тепло давно подается в жилые дома.

Значительные повреждения теплоизоляции труб были обнаружены вблизи общеобразовательной школы во втором микрорайоне поселка Комсомольский этого же района. Обмотка на трубопроводе сильно изношена, а ведущие в подземный колодец трубы полностью оголены. Подобную картину общественники наблюдали и на других участках теплосети в поселке.

В селе Большая Елховка Лямбирского района представители Народного фронта осмотрели большую часть теплотрассы. Необходимо отметить, что местные тепловики добросовестно подготовились к зимнему периоду. Однако у многоквартирного дома №57 на улице Фабричной все же изоляция повреждена, что в дальнейшем однозначно повлияет на температуру теплоносителя.

В селе Лямбирь активисты ОНФ также обратили внимание на отсутствие теплоизоляции на участках вблизи многоквартирных домов №№ 96,98,100 на улице Комсомольской. Угол теплопровода в верхней части труб оголен возле дома №95 на улице 40 лет Победы.

Сильно изношена или полностью отсутствует изоляция труб, идущих рядом с Атемарской общеобразовательной школой и многоквартирным домом №6 на улице Центральной. На нескольких десятках метров теплотрассы общественники насчитали множество открытых участков, которые облюбовали уличные и домашние кошки.

«Как показывает практика эксплуатации, на участках теплотрасс со временем происходит смещение изоляционного материала, особенно там, где линии сетей переходят из воздушной в подземную, и наоборот. При этом теряется большое количество тепла, поступающее в жилые дома населенных пунктов. В конечном итоге это сильно повлияет на рост коммунальных платежей», - отметил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Мордовии Алексей Зюзин.

По словам экспертов ОНФ, в последнее время по всей стране отмечается рост числа аварий на теплосетях из-за их износа. В 30 регионах России уже выявлено более 14 км трубопроводов с поврежденной теплоизоляцией.

После завершения акции мордовские активисты ОНФ подготовят обращение в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения с требованием в срочном порядке принять меры по устранению всех выявленных нарушений.

Мониторинг Народного фронта в рамках акции «С теплом – труба» продолжается. От жителей Мордовии общественники принимают сигналы о ненадлежащем состоянии трубопроводов на электронную почту: 13region@onf.ru.