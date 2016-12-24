За сутки в Мордовии выявлено 67 случаев коронавируса, 66 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (45); Рузаевском, Лямбирском районах (по 6); Ромодановском, Ардатовском районах (по 2); Чамзинском, Торбеевском, Кочкуровском, Ичалковском, Инсарском, Дубенском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 86 лет. Моложе 30 лет - 14 человек, самому маленькому 11 месяцев.

За период пандемии в Мордовии выявлен 8121 случай коронавируса, 6780 человек выздоровели, 50 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 28 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 731 человек на стационарном лечении;

- 1 146 человек под наблюдением дома.