Министерства в Мордовии наделили правом составлять протоколы за нарушение антипандемических мероприятий

Репортер

Глава РМ Владимир Волков внес поправки в Указ о повышенной готовности (https://clck.ru/Rduxx). Уточнен и расширен список ведомств, имеющих право составлять протоколы за нарушение антипандемических мероприятий.

Теперь практически все республиканские министерства могут контролировать в подведомственных организациях соблюдение правил при введении режима повышенной готовности.

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