Министерства в Мордовии наделили правом составлять протоколы за нарушение антипандемических мероприятий

«Они же людей возят!»
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
Глава РМ Владимир Волков внес поправки в Указ о повышенной готовности (https://clck.ru/Rduxx). Уточнен и расширен список ведомств, имеющих право составлять протоколы за нарушение антипандемических мероприятий.
Теперь практически все республиканские министерства могут контролировать в подведомственных организациях соблюдение правил при введении режима повышенной готовности.
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима